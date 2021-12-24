В ХМАО сельские школы соответствуют предъявляемым федеральным центром требованиям

Все сельские школы Югры отвечают требованиям федерального государственного образовательного процесса, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ситуацию в российских школах накануне, 23 декабря, прокомментировал президент РФ Владимир Путин в ходе большой-пресс-конференции. «Мы стремимся к тому, чтобы внедрить широкополосный интернет по всей стране, в сельские школы должны выйти. На это предусмотрено 24 млрд рублей», – отметил он.

По данным Минпросвещения, все российские школы уже подключены к высокоскоростному интернету. Также продолжается работа по модернизации инфраструктуры школ, особенно в сельских территориях.

Как отметили в окружном департаменте, в 53 сельских школах Югры уже открыты центры «Точка Роста», где создаются высокооснащенные рабочие места для изучения точных наук – физики, химии, биологии, информатики. А наличие высокоскоростного интернета позволяет сельским учебным заведениям привлекать ведущих педагогов региона к ведению программ углубленного изучения отдельных предметов.