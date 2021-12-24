В ХМАО женщины при рождении первого ребенка получат по 15 тысяч рублей

В Югре усиливают материальную поддержку семей при рождении детей. Соответствующие поправки внесены в региональные законы. Так, женщины до 35 лет включительно при рождении первого ребенка получат единовременную выплату в размере 15 тыс. руб. При одновременном рождении двух и более детей выплата предоставляется на каждого ребенка. Аналогичная сумма положена отцу ребенка в случае смерти матери, ограничения ее дееспособности, лишения родительских прав и пр., сообщили в пресс-службе думы ХМАО.

Кроме того, в Югре вносятся изменения в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». Согласно действующему законодательству, получить семейный капитал могут женщины и мужчины при рождении третьего или последующих детей, имеющие место жительства в автономном округе. Поправки же вводят новую категорию получателей семейного капитала – «мужчин, при рождении третьего ребенка или последующих детей супругой, имеющей вид на жительство в Российской Федерации или не имеющей гражданства Российской Федерации», пояснил председатель окружной думы Борис Хохряков.