В ХМАО за сутки ковид подтвердили у 185 человек

За минувшие сутки подтверждено 185 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах Югры. Это минимальный суточный прирост с сентября 2021 года. Больше всего заболевших выявлено в Нижневартовске (25), Сургуте (23) и Нефтеюганске (20).

Лечение от коронавируса проходят 4 790 югорчан. Состояние 98 пациентов тяжелое, 72 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в окуге зарегистрировано 94 666 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 1 940 человек. За сутки скончались восемь человек.