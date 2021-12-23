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​Каждый пятый югорчанин игнорирует новогодние корпоративы

Большинство югорчан предпочли бы денежную премию новогоднему корпоративу

​Каждый пятый югорчанин игнорирует новогодние корпоративы
Фото: pixabay.com

69% работающих югорчан, ямальцев и тюменцев предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию. Праздник бы выбрали только 23%. Об этом следует из предновогоднего опроса, проведенного службой исследований HeadHunter.ru.

Согласно исследованию, только 37% респондентов всегда посещают корпоративы, 42% присоединяются к празднику изредка. Каждый пятый работник (20%) и вовсе игнорирует новогодние корпоративы.

Интересно, что молодые люди реже посещают корпоративы, нежели их коллеги старшего возраста. Среди уральцев 18-24 лет 32% никогда не ходят на корпоративы, а в возрасте 55 лет и старше – только 19%. Мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия - 25% против 15%.

В этом году пойти на новогодний корпоратив планируют 62% опрошенных: 59% среди женщин и 49% среди мужчин. Наиболее активное участие в мероприятии примут высший менеджмент (57%) и маркетологи (55%).

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Сегодня в 12:11, просмотров: 243, комментариев: 0
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