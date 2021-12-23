В Сургуте и Нижневартовске из-за метели задерживают рейсы

Утром в четверг, 23 декабря, аэропорты Сургута и Нижневартовска работают с задержками из-за погоды.
В Нижневартовске ждут, когда метель стихнет, рейсы в Уфу, Астрахань, столичные Шереметьево и Домодедово. Рейс из Москвы, который должен был прибыть в 6.00, улетел на запасной аэродром в Сургут.
В Сургуте задерживается вылет рейсов в Москву, Омск, Уфу, Белоярский и Ханты-Мансийск. С опозданием прилетят пассажиры из Омска, Тюмени, Красноярска, Иркутска и Новосибирска.
Сегодня регион накрыла непогода: ветер порывами до 17 метров в секунду и снегопад.
Не стоит уповать на небеса.
И вот опять дают задержку рейса на Одессу -
Теперь обледенела полоса.
А в Ленинграде с крыши потекло,
И что мне не лететь до Ленинграда?
В Тбилиси - там все ясно, там тепло,
Там чай растет, но мне туда не надо.
Я слышу, ростовчане вылетают,
А мне в Одессу надо позарез.
И надо мне туда, куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.
Мне надо, где сугробы намело,
Где завтра ожидают снегопада.
Пусть где-нибудь все ясно и тепло,
Там хорошо, но мне туда не надо