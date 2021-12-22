В Урае родители готовы идти в прокуратуру из-за школьного задания на тему вакцинации

В Урае в соцсетях разгорелся скандал из-за школьного задания. Третьеклассникам одной из школ поручили сделать рисунок на тему «Вакцинация спасет жизнь». Это возмутило родителей учеников.

«Моему ребенку, который учится в третьем классе 2 школы, задали домашнее задание по ИЗО. Рисунок на тему „Вакцинация спасет жизнь“. Завтра намерен пойти в управление образования, пусть там объяснят, какое отношение пропаганда имеет к образовательному процессу», — написал мужчина в паблике «Подслушано Урай» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях горожане отметили, что их дети получили аналогичные задания в школе. При этом югорчане связали тему рисунка с вакцинацией именно от коронавируса, а не от прочих опасных инфекцией. Некоторые из них даже высказали намерение обратиться в прокуратуру. «Они решили детей разделить на ваксеров и антиваксеров», — возмутился один из родителей.

Часть комментаторов отнеслась к домашнему заданию на тему вакцинации спокойно. «В задании не указано, что речь именно о «короне». О вакцинации в целом. Почему бы не рассказать детям об эпидемиях чумы, тифа. Как вакцинация помогла забыть об этих страшных болезнях. Заодно самим вспомнить», - написала одна из участниц дискуссии.