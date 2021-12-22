Автомобилист попал в реанимацию после ДТП на трассе рядом с Когалымом

В Югре «Газель» сбила водителя автомобиля, который сломался на трассе. ДТП произошло 20 декабря на 4 км дороги «подъезд к Когалыму», сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутском району. У 55-летнего водителя на трассе сломался автомобиль. Мужчина вышел из машины и начал обходить ее по проезжей части. В полиции отмечают, что на водителе не было предметов со световозвращающими элементами. Кроме того, он мог обойти свой автомобиль по обочине.

В результате на мужчину наехала «Газель» под управлением 43-летнего водителя. После ДТП «Газель» скрылась с места. Пострадавший мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы Когалыма.

«В ходе розыскных мероприятий был установлен и задержан водитель, совершивший наезд на пешехода. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - уточнили в ведомстве.