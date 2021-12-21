Переход на счета эскроу в уральских регионах опережает общероссийские темпы

Строительство жилья в уральских регионах идет опережающими темпами, к концу года федеральный округ выйдет на плановые показатели. При этом большая доля проектов многоквартирного строительства реализуется с использованием счетов эскроу, сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в ходе рабочей встречи с главой Дом.РФ Виталием Мутко.

«Мы видим эффективность проектного финансирования. И объемы использования механизма будут нарастать», - сказал уральский полпред.

По данным системы наш.дом.рф, в УрФО в стадии строительства находится 7,9 млн кв. метров жилья в многоквартирных домах, 89% из них возводятся с использованием счетов эскроу (в среднем по России – 76%). Ханты-Мансийский автономный округ с помощью этого механизма строит 90% жилья в МКД. В Курганской области показатель составляет 100%, в Челябинской – 99%, в ЯНАО – 92%, в Свердловской и Тюменской областях по 87%.

«Мы нацелены на улучшение качества жизни в стране с помощью эффективных инструментов и механизмов ДОМ.РФ. Поэтому плотное взаимодействие с регионами – часть нашей ежедневной работы. Работа с субъектами Уральского федерального округа успешно ведется по всем направлениям деятельности Института развития», - сказал Виталий Мутко.