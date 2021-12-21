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​Доходы югорского бюджета вырастут на 13,7 млрд рублей в 2021 году

Власти ХМАО согласовали доходы окружной казны на 2021 год

​Доходы югорского бюджета вырастут на 13,7 млрд рублей в 2021 году
pixabay.com

Доходы бюджета ХМАО в 2021 году увеличатся на 13 млрд 723 млн рублей. Информация об этом была озвучена на заседании окружного правительства, в ходе которого члены кабмина утвердили внесение изменений в бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно поправкам, доходы окружной казны в следующем году составят 283 млрд 329 млн рублей.

«Основное увеличение – по налоговым доходам – почти 13 млрд рублей, из них 12 млрд 953,6 млн рублей – в связи с уточнением суммы поступлений по налогу на прибыль крупнейшими налогоплательщиками», – сообщила директор департамента финансов – заместитель губернатора Югры Вера Дюдина.

По ее словам, в части неналоговых доходов план на 2021 год скорректирован в сторону увеличения на 295,2 млн рублей.

Дефицит бюджета сокращается на 16 млрд 976 млн руб. Он составит 20 млрд 125 млн руб.

23 декабря утвержденный правительством Югры законопроект рассмотрят депутаты окружного Заксобрания.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 119, комментариев: 0
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