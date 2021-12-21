В ХМАО открылись новые зимники и ледовые переправы

В Югре введены в эксплуатацию четыре зимних автодороги и ледовые переправы, сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

Так, заработал зимник между Сургутом и поселком Банный протяженностью 0,678 км. Также открылась зимняя дорога «Ханты-Мансийск - с. Имитуй - д. Янгуловка», «Подъезд к оз. Имитуй» протяженностью 91,891 км. На ней обустроены ледовые переправы - через протоку Байбалаковская грузоподъемностью до 15 тонн и в Ханты-Мансийском районе аналогичной грузоподъемностью.

Еще один зимник связал села Болчары и Алтай и деревню Кама. Его протяженность составила 99 км. Ледовая переправа обустроена через реку Конда. Пгт Кондинское и деревню Никулкина в Кондинском районе связала зимняя дорога протяженностью 23,950 км.

Также обустроены ледовая переправа через Обь в районе села Шеркалы протяженностью 2,8 км и ледовая переправа через Обь протяженностью 1,833 км на автозимнике «пгт. Приобье - с. Перегребное» в Октябрьском районе.

Ранее сообщалось, что в зимний сезон 2021 - 2022 годов в ХМАО запустят 51 зимнюю автодорогу и 88 ледовых переправ. Все они откроются для движения до 25 декабря.