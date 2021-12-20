Инфляция в Югре ускорилась из-за роста цен на продукты и турпоездки за границу

Годовая инфляция в ХМАО в ноябре ускорилась до 5,39% после 5,29% месяцем ранее, сообщает пресс-служба Уральского управления ЦБ РФ. На ускорение инфляции в регионе, как и в целом в стране, повлиял рост цен на продовольственные товары и услуги, а также повышенный спрос на зарубежные туристические поездки в новогодний сезон.

Годовой прирост цен на продукты в округе ускорился с 7,13% в октябре до 7,22% в ноябре. Это связано с ускорением темпов прироста цен на мясопродукты. В то же время замедлился рост цен на огурцы, помидоры, импортные фрукты. «Цены на апельсины в ноябре и вовсе оказались ниже, чем годом ранее», - говорится в сообщении ЦБ.

В сегменте непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в ноябре практически не изменился, составив 5,02% (в октябре – 5,05%). Зато прирост цен в сфере услуг ускорился с 3,49% в октябре до 3,91% в ноябре. Эксперты объясняют это влиянием повышенного спроса на турпутевки накануне новогодних праздников, в частности – в Турцию и ОАЭ.

По данным ЦБ, годовая инфляция в Югре в ноябре оказалась самой низкой в УрФО. В целом на Урале она составила 7,24%, в России – 8,40%.