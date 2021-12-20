Не желающие прививаться от коронавируса югорчане не могут устроиться на работу

6% жителей Югры и Ямала, которые находятся в поиске работы, сообщили, что вынуждены отказываться от некоторых предложений из-за требования пройти вакцинацию. Об этом следует из опроса службы исследований Headhunter.ru, проведенного на тему того, с какими трудностями югорчане и ямальцы столкнулись при поиске работы в 2021 году.

Большинство респондентов (48%), искавших работу, оказались недовольны тем, что компании редко приглашают их на собеседования. 24% не устроила низкая зарплата, указанная в вакансиях. Столько же недовольны, когда предлагаемая зарплата не указана вообще.

Еще 21% опрошенных пожаловались на непонятный текст вакансии, из которого неясно, чего хочет работодатель. 18% не устроило местоположение потенциального работодателя. 12% заявили, им не нравится, когда предлагают только работу в офисе или полный день. 9% обратили внимание на недостаток информации и плохие отзывы о компании.

Об отсутствии сложностей при поиске работы заявили 12% опрошенных югорчан и ямальцев. По оценке hh.ru, это самый высокий показатель среди регионов России.