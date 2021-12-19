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​Главврач Югры подвел итоги года, как истинный блогер

Алексей Добровольский подвел итоги 2021 года

​Главврач Югры подвел итоги года, как истинный блогер
Скрин видео: instagram.com/aadobrovolskii

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский подвел неформальные итоги года на личной странице в инстаграме.

«До нового года осталось 12 дней! Подведем неформальные итоги! Моя версия наших достижений в этом коротком reels. Профессиональных побед в 2021 было много! Поделитесь ими в своих историях!», - написал главный врач региона.

Из видео Алексея Добровольского следует, что каждый месяц года был ознаменован важным событием для медицинского сообщества региона. Так, в январе СОКБ начала работать в новом здании, в феврале в СОКБ открылось отделение сосудистой хирургии, в марте была выполнена первая операция по пересадке сердца, а в декабре в Сургуте открылся Центр охраны материнства и детства.

Стоит отметить, что Алексей Добровольский ведет активную блогерскую деятельность. Он не только сообщает о новостях департамента здравоохранения, но и отвечает на проблемные вопросы и делится своим мнением на самые разные темы.


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Сегодня в 15:40, просмотров: 349, комментариев: 0
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