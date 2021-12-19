После 40-градусных морозов в Югре резко потеплеет

Жителей Сургута ждет резкий перепад температур: вслед за почти 40-градусными морозами придет потепление. Температура воздуха приблизится к нулю, начнутся снегопады.

Трехдневных прогноз погоды опубликован на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС. По данным синоптиков 20 декабря в округе будет ветрено. Температура воздуха ночью по западной половине округа -20,-25 °С, при прояснениях -27,-32 °С, в юго-западных районах -14,-19 °С, по восточной половине -27,-32 °С, при прояснениях -37,-42 °С, в юго-восточных районах -21,-26 °С. Днем по западной половине округа -17,-22 °С, в северо-западных районах до -30 °, в юго-западных до -10 °С, по восточной половине -22,-27 °С, местами до -34 °С, в юго-восточных районах до -17 °С.

Во вторник, 21 декабря ночью в юго-западных районах температура воздуха составит -11,-16 °С, днем -10,-15 °С, в северных и восточных районах до -25 °, в юго-западных -4,-9 °С. В среду, 22 декабря, ночью в северных и восточных районах до -25 °, в юго-западных -4,-9 °С, днем -2,-7 °С, на востоке до -17°С, в северо-западных районах до -22 °С.

По данным сервиса Gismeteo, потепление придет в Сургут уже во вторник. Температура воздуха поднимется до -10°С, а к четвергу потеплеет до -1°С. Почти всю неделю будет идти снег.

Ранее в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что снегопады на Урал принесет обширный циклон, наступающий на Европейскую территорию России со стороны Скандинавии.