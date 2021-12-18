Полицейские ХМАО отправятся служить на Кавказ

Полицейские из Югры отправляются в длительную служебную командировку на Северный Кавказ, сообщают «Сургутинтерновости», — они будут полгода помогать местным коллегам в обеспечении безопасности и охране общественного порядка. Выезжают патрульные, участковые, а также кинологи с собаками, их торжественно проводили накануне.

Для полицейских Югры такие командировки не редкость: они давно зарекомендовали себя как надежные стражи порядка, и отряды из Западной Сибири отправляются в регионы Северного Кавказа ежегодно.