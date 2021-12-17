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Новый закон поможет быстрее вернуться к допандемийной жизни

Эксперты объяснили важность закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Новый закон поможет быстрее вернуться к допандемийной жизни
pixabay.com

Накануне, 16 декабря, Госдума приняла в первом чтении закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Эксперты отмечают, что этот закон направлен на защиту россиян от коронавируса и создает условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни.

Согласно тексту законопроекта, в России появятся «сертификаты здоровья». Получить их смогут не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, но и все жители РФ, у которых есть антитела. При этом не важно, каким образом они получены: после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Срок действия сертификата составит от 6 месяцев до 1 года.

По словам главного врача югорского «Центра профессиональной патологии», депутата думы ХМАО Николая Ташланова, принимаемый закон направлен на предотвращение и устранение рисков для жизни и здоровья людей, возникших в связи с пандемией коронавируса.

«С января по сентябрь 2021 года 91,2% всех смертей в России произошло по причине ковида, причем снизился возраст летальных случаев. 1 000 смертей в день – это около 30 000 в месяц. Каждый месяц пандемия уносит население небольшого города вроде Гудермеса, Краснознаменска, Новокубанска», - отметил медик.

По его словам, при сохранении существующих тенденций смертность населения только от ковида составит не менее 400 тыс. человек в год. Кроме того, у многих людей после перенесенного коронавируса обостряются тяжелые хронические заболевания, которые также приводят к летальным исходам. «Это катастрофические цифры, сравнимые с войной», - подчеркнул Николай Ташланов.

Медицинское сообщество Югры надеется, что жители округа с пониманием отнесутся к новым мерам и будут соблюдать их. Благодаря общим усилиям уже к лету можно остановить распространение губительного вируса. Тем более, что принимаемый закон носит временный характер – до 1 июня 2022 года.


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Сегодня в 16:59, просмотров: 234, комментариев: 0
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