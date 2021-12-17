В Нефтеюганске раскрыли кражу дизтоплива и автомобильного масла

В полицию Нефтеюганска обратился житель города. Он сообщил, что неизвестные похитили у него дизельное топливо и автомобильное топливо. Причиненный ущерб мужчина оценил в 34 тыс. руб.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленники слили из грузового автомобиля потерпевшего 200 литров топлива, а также похитили пластмассовые канистры со 120 литрами автомобильного масла и 30 литрами горючего.

Подозреваемых в совершении преступления установили по горячим следам. Ими оказались 22-летний житель города и его 23-летний приятель. Молодые люди пояснили, что совершили хищение с корыстной целью.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», санкция которой предусматривает лишение свободы до 5 лет.