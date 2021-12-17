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​В Югре за месяц почти на 9% сократилось число выданных автокредитов

Выдача автокредитов падает в России третий месяц подряд

​В Югре за месяц почти на 9% сократилось число выданных автокредитов
pixabay.com

В Югре за месяц на 8,9% сократилось число выданных автокредитов. Если в октябре югорчане получили 1 333 кредита на покупку автомобиля, то в ноябре – 1 215. Об этом следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), подготовленного на основе данных кредиторов.

Эта тенденция характерна для большинства российских регионов, отмечают в НБКИ. В ноябре в стране было выдано 73,3 тыс. автокредитов, что на 8% меньше по сравнению с октябрем (тогда было 79,6 тыс.). По сравнению с ноябрем 2020 года количество выданных автокредитов сократилось на 18,5% - было 89,9 тыс.

«Число кредитов, выданных на покупку автомобилей, снижается уже третий месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (90,0 тыс. ед.) в ноябре оно сократилась на 18,5%», - отмечают в НБКИ.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, сокращение выдачи автокредитов при одновременном росте их среднего чека обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей. «Кроме того, бурно развивается кредитование на рынке подержанных автомобилей, что, в целом, можно считать положительным фактором как для сегмента автокредитования, так и для всей автомобильной отрасли», - добавил он.


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Сегодня в 14:23, просмотров: 140, комментариев: 0
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