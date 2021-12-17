В ХМАО утвердили план действий, призванный не допустить распространение нового штамма ковида

В ХМАО разработали и утвердили план действий, который призван не допустить распространение нового штамма коронавируса «омикрон» на территории округа. Соответствующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте регионального правительства.

Также, согласно документу, в округе до 31 января 2022 года продлеваются ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты и кальянные. Запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Подростки до 14 лет не могут посещать торговые центры без родителей.

Кроме того, документ предусматривает продление ограничений для ЗАГСов. Они продолжат проводить церемонии бракосочетания по предварительной записи, причем в помещении возможно нахождение не больше восьми человек, включая сотрудника. Выездные церемонии запрещены.