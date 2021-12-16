Utair перевел первый самолет в российский реестр

Югорская авиакомпания Utair перевела первый самолет в российский реестр. До лета туда планируется перевести большую часть парка, сообщили в пресс-службе компании.

«Utair начал переводить самолеты из бермудского авиационного реестра в российский. Лайнер Boeing 737-500 уже сменил старый номер VQ-BJL на российский RA-73048», - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Бортовой номер нанесли на воздушное судно в Уфе, где у Utair находится Центр технического обслуживания и ремонта самолетов «ТС Техник». Самолет готовится выполнить первый рейс с новым номером — из Уфы в Сургут.

«До лета 2022 года планируем перевести в отечественный реестр большую часть парка, находящуюся в собственности авиакомпании — 18 Boeing 737-500 и 6 Boeing 737-400», - отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.