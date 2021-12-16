Сбор платежей за отходы с югорчан превысил 100%

В Югре за девять месяцев 2021 года уровень платы физических лиц за услугу «обращение с ТКО» превысил 100%, сообщили в пресс-службе регоператора «Югра-Экология». По данным компании, на это повлияла оплата дебиторской задолженности.

Лидером по собираемости платы за мусор стал Нефтеюганский район – 102%. 100-процентные показатели также продемонстрировали Урай, Сургут, Покачи и Лангепас.

По оценке мусорного регоператора, высокий процент собираемости платежей стал возможен благодаря развитию дистанционных сервисов и отлаженной работе с должниками. Представители компании проводят с ними разъяснительные беседы и рейды, и также собирают долги через суд.

«С начала 2021 года вынесены несколько тысяч решений о взыскании задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО в отношении неплательщиков. Активно ведется процедура взыскания долгов через кредитные организации, а также УФССП России», - сообщили в пресс-службе АО «Югра-Экология».

В компании до конца 2021 года проводят акцию «Новый год без забот». Югорчане могут погасить просроченную задолженность и при этом не оплачивать накопленные пени.