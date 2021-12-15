В регионах Большой Тюмени почти на треть вырос объем платежей в интернете

Жители Югры, Ямала и Тюменской области за январь – сентябрь 2021 года совершили 447 млн платежей в интернете на сумму 1,6 трлн рублей. Как по количеству операций, так и по сумме показатели увеличились за год на 30%, сообщили в пресс-службе Уральского управления ЦБ РФ.

По данным на 1 октября, у жителей «тюменской матрешки» было 9,3 млн платежных карт. Их количество за год выросло на 8%.

«За девять месяцев 2021 года жители региона совершили 1,6 млрд операций с применением платежных карт на сумму 3,5 трлн рублей. Это на 20% больше показателей прошлого года», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что держатели платежных карт стали чаще использовать их для безналичной оплаты товаров и услуг и реже снимать наличные.