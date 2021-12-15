Наталья Комарова продлила ковид-ограничения в Югре до конца января

В Югре до 31 января 2022 года продлеваются ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса. Соответствующее постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Согласно документу, в округе до конца января будут закрыты детские игровые комнаты и кальянные. Также запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. А подростки до 14 лет, как и прежде, не смогут посещать торговые центры без родителей.

Документ также предусматривает продление ограничений для ЗАГСов. Они продолжат проводить церемонии бракосочетания по предварительной записи, причем в помещении возможно нахождение не больше восьми человек, включая сотрудника. Выездные церемонии запрещены.

Иностранные граждане при заселении в гостиницы, отели и хостелы Югры должны предъявлять документы, удостоверяющие личность и подтверждающие отрицательный результат ЦПР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию РФ.