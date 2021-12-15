Депутат из Югры просит Путина проверить администрацию Урая на «конфликт интересов»

Югорский депутат Леонард Насибуллин заподозрил штат администрации Урая в «семейном подряде». Народный избранник обнаружил, что в мэрии работает семь супружеских пар и две родные сестры. Свое обращение с целью проверить данный факт парламентарий собирается отправить президенту РФ Владимиру Путину.

«Сам факт работы родственников в одной и той же организации, и тем более в одной профессиональной сфере возмущает и это не допустимо! Конфликт интересов в администрации города Урай, влечет за собой необоснованные отказы в назначении или переназначении достойных и отвечающих всем требованиям квалифицированных кандидатов», – написал Насибуллин в своем обращении.

В разговоре с корреспондентом siapress.ru депутат отметил, что в своем расследовании использовал только открытые источники и информацию, размещенную на портале администрации Урая.

Журналист информационного агентства попытался связаться с пресс-службой мэрии муниципалитета, однако на звонок никто не ответил.