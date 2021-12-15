16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8510   EUR  83,2375  

Новости

Больше новостей
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Как вы проведете новогодние праздники?
Комментировать
0
Нужна ли «Вершина» как культурный центр Сургуту?
Комментировать
0
Больше опросов

В ХМАО глава поселка выписывал сам себе премии за выполнение заданий особой важности

С югорского чиновника взыскали 20 тысяч рублей за незаконно полученные премии

В ХМАО глава поселка выписывал сам себе премии за выполнение заданий особой важности
pixabay.com

С главы сельского поселения Светлый Березовского района взысканы полученные им незаконно премиальные выплаты, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. По данным ведомства, с января 2020 года по апрель 2021-го чиновник ежемесячно издавал распоряжение о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Согласно действующему законодательству, оценивать деятельность главы поселения и решать вопросы о его премировании должен Совет депутатов муниципалитетов.

«Однако руководитель органа местного самоуправления данный вопрос на рассмотрение представительного органа не выносил, поощряя себя по собственному усмотрению, что противоречит объективному осуществлению им своих должностных полномочий», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура не выявила фактов, что глава поселения выполнял особо важные и сложные задания.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать самостоятельную выплату премии незаконной и взыскать чиновника полученные им деньги. Суд требования удовлетворил. С главы поселения взыскано 20 тыс. руб., которые пойдут в бюджет поселения.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 15:51, просмотров: 245, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Собака, которая бомжевала на теплой остановке в Сургуте, переезжает в Москву 850
  2. ​В Сургуте выросла заболеваемость коронавирусом 673
  3. ​В Сургуте обустроили три ледовых городка 642
  4. Пугающая статистика 620
  5. В Югре до конца января продлены антиковидные ограничения 534
  6. ​В Нижневартовске вычислили водителя, который «уложил» пластиковые ограждения на дороге 462
  7. ​В Югре продлен запрет на работу иностранцев в такси и общественном транспорте 439
  8. На югорской трассе автобус с пассажирами улетел в кювет 427
  9. Замглавы Пыть-Яха стал фигурантом уголовного дела из-за махинаций с землей 414
  10. Регионы «тюменской матрешки» сохранили самостоятельность 355
  1. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 6487
  2. Актировки близко: ночью в Сургуте прогнозируют мороз до -36 градусов 5066
  3. ​В Сургуте 16-летний парень задохнулся в отцовской машине 4737
  4. ​Деньги на выкуп «Вершины» – не проблема. Главное, чтобы в головах чиновников был мозг, и он пошевелился, а деньги найдутся 4464
  5. ​«Маршрутка в помощь». Возмущенный ценами на такси сургутянин разозлил горожан 3243
  6. ​Все-таки сократили: сургутские школьники уйдут на зимние каникулы позже 3239
  7. Депутаты и чиновники Сургута обсудили перспективы строительства нового кладбища 3199
  8. СМИ: в спецшколе Сургута подростка изнасиловали из-за проигрыша в карты 3177
  9. ​Сургут и Ханты-Мансийск отмечают день рождения Югры ярмарками 2533
  10. ​Заткните Мясникова 2322
  1. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 9590
  2. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9223
  3. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 8537
  4. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 8293
  5. ​Сергей Лагойда уходит из администрации Нефтеюганска 7961
  6. СК: Люди на пожаре в Нефтеюганске погибли из-за живущего в подвале бомжа 7475
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 7206
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 7146
  9. ​На подъезде к Сургуту в ДТП пострадала пенсионерка 7031
  10. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6774

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика