С югорского чиновника взыскали 20 тысяч рублей за незаконно полученные премии

С главы сельского поселения Светлый Березовского района взысканы полученные им незаконно премиальные выплаты, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. По данным ведомства, с января 2020 года по апрель 2021-го чиновник ежемесячно издавал распоряжение о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Согласно действующему законодательству, оценивать деятельность главы поселения и решать вопросы о его премировании должен Совет депутатов муниципалитетов.

«Однако руководитель органа местного самоуправления данный вопрос на рассмотрение представительного органа не выносил, поощряя себя по собственному усмотрению, что противоречит объективному осуществлению им своих должностных полномочий», - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура не выявила фактов, что глава поселения выполнял особо важные и сложные задания.

Районный прокурор обратился в суд с требованием признать самостоятельную выплату премии незаконной и взыскать чиновника полученные им деньги. Суд требования удовлетворил. С главы поселения взыскано 20 тыс. руб., которые пойдут в бюджет поселения.