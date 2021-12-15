Против замглавы Пыть-Яха Алексея Золотухина возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против первого заместителя главы Пыть-Яха Алексея Золотухина. Он подозревается в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму более 15 млн руб., сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным ведомства, в июне 2019 года чиновник, исполняя обязанности главы города, вынес незаконное распоряжение о предоставлении в собственность предпринимателю земельного участка площадью более 40 тыс. кв. м. При получении участка бизнесмен заплатил в бюджет города свыше 2,7 млн руб., однако кадастровая стоимость надела в момент заключения договора составила более 18 млн руб.

«Распределение указанных денежных средств возможно было бы направить на благоустройство города или иные социальные нужды, - отмечают в окружном надзорном ведомстве. - В результате незаконных действий администрации города причинен ущерб в размере свыше 15 млн рублей».

Мера пресечения подозреваемому в настоящее время не избрана.

Напомним, Алексей Золотухин был назначен заместителем главы Пыть-Яха 26 июля 2018 года. В администрации он возглавил правовой блок. До июля 2018 года Золотухин являлся советником первого заместителя губернатора Югры.