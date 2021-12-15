Взносы на капремонт в ХМАО вырастут в среднем на 60 копеек за квадрат

С января 2022 года в ХМАО вырастет размер взноса на капремонт. Согласно приказу окружного Департамента ЖКХ и энергетики, он увеличится на 5,3%, в среднем – на 60 копеек за кв. м. жилья. Платежки с новыми суммами югорчане получат в конце января – в начале февраля 2022 года, уточнили в Югорском фонде капремонта многоквартирных домов.

В компании напомнили, что размер платежа не менялся с сентября 2014 года по 2020-й включительно. Он составлял от 8 руб. 55 коп. за кв.м . в деревянных домах до 13 руб. 85 коп. в панельных домах с лифтом.

«При этом стоимость материалов и проведения работ по капремонту за это же время выросла более чем на 20%. За текущий год цены на материалы снова значительно поднялись. То есть рост цен происходит регулярно», - отметили в фонде.

В компании привели пример, на сколько вырастет плата за капремонт для югорчан. Так, за квартиру площадью 60 кв.м. размер взноса увеличится примерно на 40 руб. в месяц.