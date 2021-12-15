На трассе Нижневартовск – Сургут перевернулся автобус с рабочими

В ХМАО утром сегодня, 15 декабря, перевернулся автобус, перевозивший рабочих. ДТП произошло на трассе Нижневартовск – Сургут недалеко от Излучинска.

По данным ГИБДД по ХМАО, в автобусе находились восемь человек. Они не пострадали и смогли самостоятельно выбраться из автобуса. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением.

Напомним, 13 декабря в Сургутском районе автомобиль такси Uber врезался в вахтовый автобус «Сургутнефтегаза». В результате аварии погибла 64-летняя пассажирка такси.