Госдума приняла закон об организации власти в субъектах РФ

Накануне, 14 декабря, Госдума приняла в третьем чтении закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», авторами которого стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Законопроект поддержали 330 депутатов, 89 проголосовали против.

В первоначальной редакции законопроекта был пункт, ликвидирующий существующие сегодня принципы взаимоотношений в сложноустроенных субъектах федерации, к которым относится Тюменская область. Против выступили главы регионов «тюменской матрешки» и региональные Заксобрания. В результате ко второму чтению поступили поправки, сохраняющие статус «тюменской матрешки». В таком виде документ и был принят.

Документ закрепляет, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления «в их совокупности входят в единую систему публичной власти», а их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ, отмечают в пресс-службе Госдумы. Закон устанавливает единый срок пребывания глав регионов в должности – пять лет. Запрет на пребывание в должности более двух сроков подряд отменяется - количество сроков будут определять заксобрания регионов.