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​В Югре продлен запрет на работу иностранцев в такси и общественном транспорте

Мигрантам в ХМАО нельзя торговать пивом, водить автобусы и учить

​В Югре продлен запрет на работу иностранцев в такси и общественном транспорте
Фото предоставлено администрацией Сургута

В Югре на 2022 год продлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам деятельности. Мигрантам запрещено продавать табак и пиво, работать в такси и общественном транспорте, а также образовании.

Соответствующее постановление губернатора округа Натальи Комаровой опубликовано 14 декабря.

Виды работ, к которым нельзя привлекать иностранцев:

- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).

- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).

- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).

- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).

- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).

- Образование (код 85).

Уточняется также, что запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 343, комментариев: 2
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 10:17
Кто контролирует?! Если контролирует - то как?! Контрольные "закупки" в такси делают?! Так там полно работает из списка стран.
Издать или написать - можно любую бумагу. Но это будет бумагой. Пока механизм реализации не будет запущен. Проще говоря: Кто контролирует?!
Александр Albert Leonov
Сегодня в 11:14
Вы как маленький. Отчитались и хватит. В первый раз что ли?
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