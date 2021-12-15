Мигрантам в ХМАО нельзя торговать пивом, водить автобусы и учить

В Югре на 2022 год продлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам деятельности. Мигрантам запрещено продавать табак и пиво, работать в такси и общественном транспорте, а также образовании.
Соответствующее постановление губернатора округа Натальи Комаровой опубликовано 14 декабря.
Виды работ, к которым нельзя привлекать иностранцев:
- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).
- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).
- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).
- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).
- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).
- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).
- Образование (код 85).
Уточняется также, что запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.
Издать или написать - можно любую бумагу. Но это будет бумагой. Пока механизм реализации не будет запущен. Проще говоря: Кто контролирует?!