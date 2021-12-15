Мигрантам в ХМАО нельзя торговать пивом, водить автобусы и учить

В Югре на 2022 год продлен запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, к отдельным видам деятельности. Мигрантам запрещено продавать табак и пиво, работать в такси и общественном транспорте, а также образовании.

Соответствующее постановление губернатора округа Натальи Комаровой опубликовано 14 декабря.

Виды работ, к которым нельзя привлекать иностранцев:

- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86).

- Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1).

- Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26).

- Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код 49.31).

- Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (код 49.32).

- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (код 49.39).

- Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56).

- Образование (код 85).

Уточняется также, что запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.