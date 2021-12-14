Глава депкультуры Югры рассказал, при каких условиях можно посетить новогодние мероприятия

В Югре не отменят новогодние культурные мероприятия, однако попасть на них могут только вакцинированные граждане или те, кто сдал ПЦР-тест не позднее 48 часов. Также наполняемость зала не должна превышать 50 процентов.

«Департамент культуры ХМАО разработал защитный протокол по организации проведения новогодних мероприятий в учреждениях культуры. Документ создан с учетом предложений управления по защите прав потребителей», – прокомментировал глава депкультуры региона Артур Латыпов.

Напомним, что ранее департамент образования Сургута заявил, что родителей дошколят смогут пустить на утренники, но только при соблюдении мер безопасности.