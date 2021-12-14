Губернатор Югры отменила ограничение на медицинские осмотры

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила региональному департаменту здравоохранения с 15 декабря возобновить медосмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения, углубленную диспансеризацию. Информацию об этом глава округа озвучила во время заседания оперативного штаба.

«Важно: поручаю департаменту здравоохранения с завтрашнего дня возобновить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию», – прокомментировала губернатор.

Напомним, что в октябре плановые профосмотры и диспансеризация были недоступны для югорчан. Такое решение Комаровой