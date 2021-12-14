Денис Корнеев сохранил пост председателя избиркома ХМАО

В Югре прошли выборы руководства нового состава окружной Избирательной комиссии.

«По результатам тайного голосования председателем Избирательной комиссии ХМАО – Югры состава 2021–2026 единогласно избран Денис Корнеев, кандидатура которого была предложена ЦИК России», - сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Заместителем главы окружной комиссии стала Ксения Дмитриева, секретарем – Салис Эбекуев. Ранее они также занимали эти посты.

Денис Корнеев отметил, что в новом пятилетнем электоральном цикле будут внедряться новые избирательные технологии. «Впереди большая работа по внедрению дистанционного электронного голосования», - сказал он.

Сообщается также, что в обновленный состав избиркома Югры вошли представители шести политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а также кандидаты от представительных органов местного самоуправления ХМАО и предыдущего состава избирательной комиссии.

Напомним, Денис Корнеев возглавил избирком Югры в декабре 2016 года. Его кандидатуру тогда также поддержала Центральная избирательная комиссия.