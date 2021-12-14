В ХМАО продолжают закрываться школы из-за коронавируса и ОРВИ

За неделю в Югре выросло число школ, закрытых на карантин из-за заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. По данным окружного Роспотребнадзора, всего на дистанционное образование переведены 38 школ, 365 классов, одна школа-интернат в Сургутском районе, две группы школы-интерната в Нягани, пишет «Интерфакс-Урал». Также на дистанционное образование перешли два колледжа в Югорске и Советском районе и 14 групп колледжей в Урае, Сургуте, Нягани, Покачи.

Неделей ранее закрыты были девять школ, 596 классов, десять групп двух школ-интернатов Сургутского района, восемь групп двух колледжей в Урае и Сургуте.

При этом число закрытых на карантин групп в детсадах Югры, напротив, сократилось за неделю. По данным санврачей, очный формат образовательного процесса на прошлой неделе был приостановлен в трех детских садах и 209 группах. Неделей ранее были закрыты четыре детских сада и 261 группа.

За минувшие сутки в Югре выявлено 202 новых заболевших коронавирусом. Умерли за сутки от ковида восемь человек.