В Югре обсудили возможность включения фенольных домов в программу расселения аварийного жилья

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев работал в Югре. Главной целью его визита стало обсуждение проблемы фенольного жилья. В частности, обсуждалась возможность включения фенольных домов в программу второй очереди расселения ветхого, аварийного жилья.

Федеральный чиновник оценил состояние жилищного фонда городского поселения Пойковский. «С губернатором Югры Натальей Комаровой он обсудил подходы к решению вопросов расселения многоквартирных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В регионе остаются жилыми 235 фенольных домов. На расселение необходимо 13,1 млрд рублей.

«Несправедливо не дать людям возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для проживания, но юридически таковыми не признаются. Сейчас вопрос сдвинулся с мёртвой точки, и, надеюсь, в ближайшее время мы получим и финансирование, и работающий механизм для решения этой проблемы», - депутат Госдумы от Югры Ольга Ануфриева.

Фенольными домами называют панельные дома, строившиеся в период с 1965 по 1985 годы с добавлением в бетон формальдегидов для ускорения затвердевания, а также для снижения стоимости строительства и в качестве утеплителя панелей, для чего применяли пропитанную фенольными пропитками стекловату.

Проживание в фенольных домах опасно для здоровья человека. Однако эти строения не включили ранее в программу расселения из-за нехватки денег.