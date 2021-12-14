Прокуратура разбирается с некачественной питьевой водой в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе ХМАО жителям четырех поселков и двух сел поставлялась некачественная питьевая вода, при этом плату за нее коммунальщики брали в полном объеме.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуре, проверка прошла в поселках Аган, Вата, Зайцева речка, Ларьяк, селах Корлики и Вампугол. Установлено, что питьевую воду в эти населенные пункты поставляло муниципальное унитарное предприятие «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство».

«В нарушение требований санитарных правил питьевая вода не соответствовала установленным нормативам. При этом плата за неочищенную надлежащим образом воду начислялась в полном объеме», - подчеркнули в окружном надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать предприятие произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение за 2018–2020 годы. Исковое заявление удовлетворено. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее суд обязал «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» и администрацию Нижневартовского района провести комплекс мероприятий по доведению качества воды до установленных нормативов.