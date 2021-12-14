За сутки в Югре от коронавируса умерли восемь человек

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 202 новых заболевших коронавирусом в 19 муниципалитетах, сообщает окружной оперативный штаб. Заболеваемость выросла в Нижневартовске – 48 новых случаев за сутки (накануне было 40) и в Нефтеюганске – 22 (было 14). В Сургуте за сутки зарегистрировано 34 новых заболевших ковидом.

«На момент выявления у 166 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Состояние 115 госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжелое, 92 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли восемь человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стал 1 851 пациент.