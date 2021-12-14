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​В следующем году «Почта России» запустит беспилотники в ХМАО

С 2022 года в Югре стартуют экспериментальные полеты беспилотников для доставки почты

​В следующем году «Почта России» запустит беспилотники в ХМАО
Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО / vk.com

Со второго квартала 2022 года беспилотники начнут развозить посылки и письма в труднодоступных районах ХМАО. Экспериментальные полеты беспилотников организует «Почта России», сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.

В экспериментальную маршрутную сеть войдут Березовский, Белоярский и Октябрьский районы. В департаменте считают, что за счет увеличения скорости доставки почты качество жизни населения повысится.

Летать по Югре будут дроны дроны БАС-200 и VRT300, произведенные компанией «Вертолеты России». Они уже опробованы на чукотских маршрутах.

Ранее экспериментальный полет беспилотника для доставки почты состоялся в ЯНАО. До конца 2024 года «Почта России» планирует запустить в соседнем регионе беспилотную доставку по 10 маршрутам.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 41, комментариев: 0
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