В Югре проще всего найти работу продавцам и водителям

Самими востребованными специальностями в Югре по итогам 2021 года стали продавцы, водители и менеджеры по продажам. К таким выводам пришли эксперты крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Рейтинг составлен на основе вакансий, размещенных на сайте.

«По итогам года в тройку профессий-лидеров по количеству вакансий в ХМАО вошли продавец в магазине (2,7 тысячи уникальных вакансий), водитель и менеджер по продажам. Интересно, что в топ-15 вошли также разнорабочий, сварщик, курьер, бухгалтер, инженер ПТО. Всего в регионе за неполный 2021 год было открыто более 60 тысяч вакансий», - рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

В России в топ-5 профессий-лидеров по количеству уникальных вакансий вошли водитель, менеджер по продажам, продавец в магазине, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами.