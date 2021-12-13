Две югорчанки пополнили счета мошенников на 4 млн рублей

В Югре возбуждено два новых уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами аферистов на этот раз стали женщины – одна из Нефтеюганска и другая из Лангепаса.

52-летняя жительница Нефтеюганска увидела в Ютубе рекламу фишингового интернет-сайта. Представитель фирмы рассказал, что можно легко и быстро получить дополнительный доход путем инвестирования. Женщина связалась с менеджером компании. Чтобы убедить ее вложить деньги, аферисты связали югорчанку с якобы разбогатевшими клиентами.

«По инструкциям злоумышленников югорчанка перевела на их счета не только личные накопления, но и оформила кредиты. Общая сумма материального ущерба составила свыше 1 966 000 рублей», - сообщили в УМВД по ХМАО.

В Лангепасе от действий мошенников пострадала 67-летняя женщина, которая увидела в соцсети рекламу легкого дополнительного заработка. Аферисты предложили ей заработать деньги с помощью букмекерской организации ВТБ Капитал. Всего югорчанка совершила 10 переводов средств на неизвестный банковский счет, указанный на странице брокерской организации.

«И только когда внесла 2 миллиона рублей, поняла, что стала жертвой мошенников», - добавили в полиции.