В Пыть-Яхе на 11 лет осудили мужчину за жестокое убийство

В Пыть-Яхе осудили мужчину, который в ноябре 2020 года убил своего собутыльника. По информации прокуратуры, после застолья у злоумышленника «возникли неприязненные отношения к потерпевшему на почве ревности». Югорчанин подошел к спящему знакомому и много раз ударил его по голове.

Собутыльник скончался от полученных травм на месте.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», – прокомментировали в прокуратуре Югры.