В ДТП в Октябрьском районе ХМАО погибли 2 человека

В смертельном ДТП в Октябрьском районе Югры погибли два человека, сообщает окружное УМВД. Инцидент произошел сегодня на 33-м километре автодороги «Нягань — Талинка».

«По предварительным данным, водитель лесовоза, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра, в результате совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген». От полученных телесных повреждений на месте происшествия скончались водитель и пассажир легкового транспортного средства, еще один его пассажир с травмами доставлен в медучреждение», — говорят в пресс-службе окружной полиции.

Сейчас полиция работает на месте происшествия — устанавливает все обстоятельства трагедии.