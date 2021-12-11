Югра активнее других регионов прививается от COVID-19

Активнее многих других россиян в деле вакцинации от коронавируса — югорчане: об этом свидетельствует исследование РБК, в котором проанализировано количество жителей страны, поставивших себе первый и второй компонент прививки.

Так, первым компонентом на сегодня уже привились в среднем 52,84 человека на сто человек, вторым — 48,5 на сто человек. Данные исследователи брали из материалов опертштаба и Росстата. Это в целом больше, чем во многих других субъектах федерации: Югра на карте вакцинации находится в зоне «50-60 вакцинированных человек на сто человек населения региона». Существенно более высокие показатели здесь демонстрируют несколько регионов: Тюменская область, Мурманская область и Чукотский автономный округ.

«В целом по России темпы вакцинации по сравнению с предыдущей неделей продолжают замедляться по первой дозе — прирост 1,44 дозы на 100 человек населения и растут по второй — прирост 2,26 (неделей ранее было плюс 1,78 и плюс 2,17 соответственно)», — отмечают исследователи. Вниз тянут в том числе регионы-аутсайдеры, среди которых антилидерами названы Дагестан и Кабардино-Балкария.