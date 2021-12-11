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​Учимся дома. 35 школ ушли на карантин в Югре

В ХМАО закрыли на карантин 35 школ

​Учимся дома. 35 школ ушли на карантин в Югре
Фото: pixabay.com

Переведены на дистант: ученики 35 школ в Югре отправлены на карантин, причина — грипп, ОРВИ и коронавирус. Об этом сообщает ura.ruсо ссылкой на департамент образования округа.

«В ХМАО 35 общеобразовательных организаций (31 909 учащихся) закрыты на карантин, — сообщили чиновники. — Из них по коронавирусу четыре общеобразовательные организации (2 194 учащихся) в Советском и Нефтеюганском районах. А по гриппу и ОРВИ 31 общеобразовательная организация (29 715 учащихся) в Ханты-Мансийске, Югорске, Когалыме, Лангепасе, а также в Советском, Сургутском, Березовском и Белоярском районах».

Отметим, что в Сургуте нет школ, которые целиком бы закрывались на карантин, но, как во всех других муниципалитетах, есть классы, которые переведены на дистант. Всего в 112 школах региона на карантине сейчас 428 классов — это порядка 44 тысяч человек. Все они учатся из дома.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 81, комментариев: 0
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