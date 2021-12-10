Югорская авиакомпания готова платить бортпроводникам до 130 тысяч рублей

Югорская авиакомпания Utair объявила набор бортпроводников. Работать в небе смогут как девушки, так и юноши. Ко всем из них авиаперевозчик предъявляет достаточно жесткие требования. А именно: возраст от 18 до 23 лет, рост девушки – 160-180 см, юноши – 168-187 см, отсутствие видимых дефектов, татуировок и хронических заболеваний, а также наличие среднего общего образования.

Заработная плата борпроводников в Utair, согласно сообщению, составит 60–130 тыс. руб. Также полагается расширенный социальный пакет. Перед началом работы девушки и юноши пройдут обучение в течение 2,5 месяцев в авиационном центре компании в Тюмени.

«По окончанию обучения выдается сертификат об окончании Учебного центра и сертификат бортпроводника международного образца. Во время обучения выплачивается стипендия в размере 23 тысячи рублей», - уточнили в официальной группе Utair в соцсети «ВКонтакте».