В Нефтеюганске запускают пилотный проект по раздельному сбору отходов

В Нефтеюганске в 2022 году начнется реализация пилотного проекта по двуконтейнерному сбору отходов. Инициатива предполагает раздельный сбор сухих и влажных отходов (РСО). Сначала проект планируется запустить в 15, 16 и 16А микрорайонах Нефтеюганска. Об этом сообщил руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев в ходе рабочей встречи с главой города Эльвирой Бугай.

Запуск пилотного проекта ориентирован на введение в эксплуатацию нового комплексного межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов (ТКО) для Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также поселений Нефтеюганского района.

По словам Максима Медведева, для реализации проекта регоператор составит дополнительные маршруты. Дополнительно установят 542 контейнера для РСО в определенных микрорайонах. «Предстоит также совместная с муниципалитетом просветительская работа для жителей. Как ни удивительно звучит, нужно учится правильно выбрасывать мусор. Чтобы большая часть мусора стала вторсырьем и отправилась на переработку», - сообщил глава компании.