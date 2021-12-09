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На границе Ямала и Югры легковушка столкнулась с грузовиком – погиб человек

Житель Ноябрьска погиб в ДТП на трассе Сургут – Когалым

На границе Ямала и Югры легковушка столкнулась с грузовиком – погиб человек
Госавтоинспекция ХМАО

ДТП с погибшим случилось в 8 часов утра сегодня, 9 декабря, на 230 км трассе Сургут - Когалым. На границе Югры и Ямала столкнулись ВАЗ 21124 и грузовик Daf.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО, 44-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Установлено, что погибший житель города Ноябрьска ЯНАО», - сообщили в ведомстве.

Первыми на место ДТП приехали ноябрьские медики и представители ноябрьского ПСО: они начали деблокировать тело мужчины до приезда когалымских коллег. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 133, комментариев: 0
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