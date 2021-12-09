За сутки в 19 муниципалитетах ХМАО выявлено 212 новых заболевших ковидом

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. Заболеваемость подскочила в Нижневартовске – сразу 58 новых случаев заражения (накануне было 52), Урае – 33 (было 20) и Сургуте – 31 (было 21). При этом в Нефтеюганске, где ранее выявили 19 новых заболевших ковидом, за прошедшие сутки не зафиксировали ни одного нового заболевшего.

«На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - уточнили в оперштабе.

Состояние 135 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли девять человек. За весь период пандемии, по официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 1 803 человека. Вылечились за сутки 256 югорчан.