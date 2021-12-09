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​Федеральные эксперты помогут югорчанам разобраться в инициативном бюджетировании

В Югре начала работу первая в России «Северная школа консультантов инициативного бюджетирования»

​Федеральные эксперты помогут югорчанам разобраться в инициативном бюджетировании
Фото vk.com/komarova__nv

Первая в России «Северная школа консультантов инициативного бюджетирования» начала свою работу в Ханты-Мансийске. Об этом у себя в социальных сетях рассказала Наталья Комарова. Школу организовали научно-исследовательский финансовый институт Минфина России, департамент общественных и внешних связей Югры и центр «Открытый регион».

«Консультанты, специалисты проектных центров, муниципальных и региональных органов власти, эксперты отраслевых ведомств, кураторы из субъектов Российской Федерации работают над расширением возможностей инициативного бюджетирования, новыми направлениями развития. Югра в числе лидеров по реализации инициативных проектов в стране. Поделимся с участниками Форума нашим опытом, примем лучшие практики других регионов», – объяснила Наталья Комарова.

По ее словам, эффективность этой инициативы подтверждает первый региональный конкурс инициативных проектов, с которыми выступают югорчане. Поддержку получила 81 идея на общую сумму 225 млн рублей – среди предложенных проектов 12 парков, десять детских площадок, девять спортплощадок, три центра временного содержания бездомных животных, два экопарка и многое другое.

Следующий конкурс, на котором жители Югры смогут предложить свои проекты и получить на них бюджетное финансирование, стартует сразу после новогодних каникул – 11 января 2022 года. Все подробности можно узнать на сайте isib.myopenugra.ru.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 116, комментариев: 0
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