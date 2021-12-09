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​Югра в режиме онлайн соберет общественников-северян из разных стран мира

Югра вновь проводит форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

​Югра в режиме онлайн соберет общественников-северян из разных стран мира
Фото ugranko.ru

В эти дни проходит VI Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», который из-за коронавирусных ограничений был вынужден перебраться в режим онлайн. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, в рамках форума пройдет более 40 различных мероприятий. Его главная тема в этом году – вклад гражданского общества в развитие территорий, эффектов социальных проектов и успешности региональных и глобальных программ по развитию общественных инициатив.

«Форум имеет большое практическое значение для нашего региона, – рассказывает гендиректор Центра гражданских и социальных инициатив Югры Яков Самохвалов. – Развитие коммуникаций между людьми, живущими на огромных северных пространствах, а также творческий подход к деятельности способны позитивно влиять на развитие экономики и политики, образования и культуры, традиционных ремесел и современных технологий, обозначать пути решения актуальных социальных задач».

Сегодня, 9 декабря, пройдет центральное событие форума – пленарное заседание с участием Натальи Комаровой. В целом же программа разбита на четыре направления: «Сильная команда», «Надежные партнеры», «Добрые люди» и «Хранители истории».

После форума стартует традиционная «Неделя добра» от Центра добровольчества Югры. Неделя будет в несколько расширенном понимании – она продлится с 9 по 26 декабря, в ее рамках пройдет масса волонтерских и благотворительных акций и флешмобов.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 123, комментариев: 0
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